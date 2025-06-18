В 2025 году восстановят 32 тысячи гектаров свердловского леса

В Свердловской области в 2025 году планируется восстановить более 32 тыс. га. леса. Об этом в своем Telegrm-канале написал врио губернатора Денис Паслер.

"Леса Среднего Урала – наша гордость и достояние. Именно поэтому мы активно ведем работу по восстановлению хвойного массива на территории всей Свердловской области. Важно, что наш регион полностью обеспечивает себя собственным посадочным материалом", – рассказал Паслер.

По его словам, только за весну и начало лета на территории более 4 га. были высажены сеянцы сосны и ели. А к концу года планируется засадить почти 7,5 тыс. га. Еще 910 га предусмотрено под комбинированное восстановление.

Отметим, что все мероприятия проходят благодаря нацпроекту "Экологическое благополучие".

31 мая площадь пожаров в лесах Свердловской области составляла 19 га, однако уже к 1 июню сократилась до 2 га. Согласно данным Авиалесоохраны, на сегодняшний день лесных пожаров в регионе не зарегистрировано.