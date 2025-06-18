18 Июня 2025
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Экономика Омская область
Фото: Александр Труш

Виталий Хоценко провел первые деловые переговоры на площадке ПМЭФ-2025

Делегация Омской области во главе с губернатором Виталием Хоценко уже начала работу на площадках стартовавшего в Петербурге ПМЭФ-2025.

Омская делегация принимает участие в деловой программе форума, проводя встречи с партнёрами, обсуждая новые направления сотрудничества и продвижение проектов, значимых для экономики региона.

Омская область представляет на ПМЭФ-2025 широкий спектр возможностей региона для инвесторов — от проектов в промышленности, АПК, логистики. Формат форума позволяет эффективно выстраивать контакты, обсуждать механизмы поддержки бизнеса и заключать соглашения о реализации новых инициатив.

(2025)|Фото: Александр Труш


"Петербургский экономический форум — это площадка, где выстраиваются не только стратегические подходы, но и конкретные проекты. Для Омской области это возможность представить наши производственные и инвестиционные ресурсы, расширить круг партнёров и договориться о запуске новых направлений", — подчеркнул губернатор Виталий Хоценко.

Рабочая программа губернатора Виталия Хоценко на полях ПМЭФ-2025 началась с деловых переговоров с представителями Группы компаний "Арнест". Встреча прошла на выставочном стенде компании с участием Президента ГК "Арнест" Алексея Сагала и генерального директора "Арнест ЮниРусь" Елены Тябутовой.

(2025)|Фото: Александр Труш

(2025)|Фото: Александр Труш

"Обсудили планы по расширению сотрудничества в сфере производства товаров повседневного спроса, а также возможные региональные меры поддержки омских производственных площадок. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества и продолжим взаимодействие для укрепления производства и создания новых рабочих мест в регионе. Уверен, что это в том числе положительно скажется на экономической картине Омской области в целом", — отметил губернатор Виталий Хоценко.

(2025)|Фото: Александр Труш


Напомним, Группа компаний "Арнест" — экспортоориентированный производственный холдинг. В структуре группы – лидирующие в своих отраслях предприятия по выпуску аэрозольной продукции, товаров бытовой химии, алюминиевой упаковки, а также безалкогольных напитков и мороженого. Производственные активы расположены, в том числе, в Омской области.

Главная цель деловой программы делегации Омской области в рамках Петербургского международного экономического форума - продвижение регионального инвестиционного потенциала, развитие кооперации с действующими партнёрами и подписание новых соглашений.

В работе форума в 2025 году принимают участие более 20 тысяч представителей из 140 стран и регионов.

Теги: виталий хоценко, пмэф, деловая программа


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