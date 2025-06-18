Глава Якутии: Большие города – самая большая угроза демографии, уничтожающая высокую рождаемость

Глава Якутии Айсен Николаев выступил на сессии ПМЭФ "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика". Он считает, что большие города – самая большая угроза нашей демографии.

"Ни один большой город в мире не воспроизводил себя сам. Это происходит за счёт оттока населения из других регионов страны, большие города уничтожают высокую рождаемость", - сказал Николаев.

После Николаев начал говорить о поддержке семей и ограничениях продажи алкоголя.