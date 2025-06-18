Хаменеи: Тегеран ответит на любое военное вмешательство США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пригрозил США непоправимыми последствиями в случае присоединения Вашингтона к операции Израиля против исламской республики.

"Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб", - приводит слова Хаменеи ТАСС.

Пресс-служба Хаменеи отметила, что так верховный лидер Ирана прокомментировал "нелепые высказывания" президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп потребовал от Ирана "безоговорочной капитуляции". Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе". Американский президент добавил, что военные США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Между тем, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что ликвидация Хаменеи приблизит завершение военного конфликта.