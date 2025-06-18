18 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле больница выплатит 1,5 миллиона рублей за смерть пациентки от лидокаина

ООО МЦ "Академический" и ГБУЗ СО "Городская станция скорой медицинской помощи города Нижний Тагил" выплатят 1,5 млн рублей сыну пенсионерки, которая умерла на руках у врачей из-за лидокаина. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Трагедия произошла 22 июня 2022 года, когда 68-летняя мать истца Александра из-за болей в спине обратилась к врачам. Ей была назначена процедура блокады болевого синдрома с использованием лидокаина. Однако сразу после инъекции, женщине стало плохо: возникла острая, непредсказуемая аллергическая реакция на введенный внутримышечно препарат. Несмотря на незамедлительные действия персонала медицинского центра и прибывшей на вызов бригады "скорой", реанимировать пенсионерку не удалось.

Александр, потрясенный внезапной смертью матери, был уверен, что виноваты врачи и подал на центр в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей.

"Он считал, что действия медицинских работников как клиники "Академический", так и бригады "скорой помощи", были недостаточно профессиональными, что и привело к летальному исходу. Длительное судебное разбирательство сопровождалось проведением сложной комиссионной судебно-медицинской экспертизы", - рассказали в пресс-службе.

Суд установил, что реанимационные мероприятия действительно были проведены недостаточно эффективно, а в действиях медперсонала имелся ряд упущений, которые могли повлиять на исход ситуации. Однако также были приняты во внимание и результаты экспертизы, которые выявили индивидуальные биологические особенности организма пенсионерки, что и привело к столь неожиданной и бурной аллергической реакции на медицинский препарат. Установлено, что об аллергии не знали ни врачи, ни сама пациентка. Эксперты также подчеркнули, что предвидеть такую реакцию практически невозможно, даже при самом тщательном сборе анамнеза.

Суд оценил все представленные доказательства и вынес решение о частичном удовлетворении иска. С ООО МЦ "Академический" в пользу Александра взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн 250 тыс. рублей, а с ГБУЗ СО "ГССМП г. Нижний Тагил" – 250 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами, а также опротестовано прокурором.

Теги: Нижний Тагил, больница, лидокаин, смерть, пациентка, ю пенсионерка, суд


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