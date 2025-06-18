В Тюмени на ребенка напала собака

В Тюмени на улице Мелиораторов на ребенка напала собака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

Инцидент произошел вечером 17 июня. Немецкая овчарка напала на девочку, которая вместе с другими детьми каталась на велосипеде. Отбить агрессивное животное от ребенка помогли прохожие. Сообщается, что у животного есть владелец.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут опрошены очевидцы, установлена личность пострадавшего ребенка и степень тяжести вреда, причиненного его здоровью. Также будет установлена личность владельца собаки.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.