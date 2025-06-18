Глава Вологодчины: "Мы теряем 8,5 тыс. человек в год, не будучи на линии боевого соприкосновения"

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выступил на сессии ПМЭФ "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика". Он рассказал, как в регионе пытаются наладить рождаемость.

"Мы теряем 8,5 тыс. человек в год, не будучи на линии боевого соприкосновения", – сказал Филимонов.

Бороться с низкой рождаемостью Филимонов и администрация области решили по-разному – ограничением продажи алкоголя, усилением пропаганды спорта, профилактикой абортов.

Так, целью стало избавление от алкомаркетов. До начала реформы в регионе было 610 алкомаркетов, за два месяца работы закона закрылись 253 торговые точки. В том числе представителей федеральных сетей продажи алкоголя было 318 точек, закрылось 145.

"Мы эту работу намерены продолжать, пока не вычистим рынок региона от алкомаркетов. И чтобы в Вологодской области работали наши люди, а не "особо ценные специалисты", – сказал Филимонов, намекнув на мигрантов.