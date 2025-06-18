Кузнецова: В России сбережение нации подменили ложными ценностями

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова считает, что президент России переломил укрепившееся в России отсутствие народосбережения. Об этом она сообщила на сессии ПМЭФ "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика".

"Здоровая идеология народосбережния подменена иными идеологическими постулатами, которые стали кнопкой выключения естественных инстинктов самосохранения семьи, народности, государства. Некоторые из них мы вспомним – разрушение традиционных ценностей, прикрытие политики саморазрушения нации правами человека", - сказала Кузнецова.

По её мнению, эта инверсия впервые разрушена президентом Владимиром Путиным. Также она привела в пример программную статью патриарха Кирилла, который связал экономику и нравственность.