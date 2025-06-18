РСТ: Почти все туристы, пожелавшие покинуть Иран и Израиль, вывезены
Практически все российские туристы, захотевшие покинуть Иран и Израиль, вывезены или будут отправлены домой в ближайшие дни, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
Отмечается, что некоторые люди продолжают плановый отдых или лечение в Израиле, но таких немного.
Ранее в РСТ сообщали, что на момент обострения военного конфликта между Ираном и Израилем в обеих странах находилось порядка 500 российских туристов.
Напомним, российские туроператоры приостановили продажу туров в Иран и Израиль после соответствующей рекомендации Минэкономразвития РФ.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию, направленную против иранской ядерной программы. Израильские власти в тот же день закрыли свое воздушное пространство, Тегеран тоже принял решение о закрытии неба. Посольство России в Израиле порекомендовало россиянам покинуть страну через Египет.