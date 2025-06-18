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Экономика В России
Фото: nakanune.ru

На ПМЭФ рассказали об иностранных компаниях, уходивших из России со слезами на глазах

На Петербургском экономическом форуме поддерживают тренд на рост импортозамещения, не ждут возвращения иностранных компаний, но все же некоторых бывших заграничных партнеров вспоминают с теплотой, а не только с обидой.

Так, гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа рассказал, что у компании был немецкий партнер с производством в Санкт-Петербурге. И уходил он буквально со слезами на глазах.

"Поставщики поставщикам рознь. У нас есть пример, когда мы закупали у немцев [продукцию] на $100 млн в год, у них было производство в Петербурге. Когда случились санкции, они позвонили нам и за один доллар продали производство. Сказали, что продадут только нам, желали сохранить память о близких отношениях", - рассказал топ-менеджер, выступая на ПМЭФ.

"Наша компания входит в пятерку крупнейших компаний в мире. Мы держим эту позицию несмотря на санкции. Почему мы такие успешные? Мы российские граждане, инвестировали все эти годы в российское производство, производили то, что в РФ не производили, развивали кооперацию со странами бывшего Союза", - считает Липа.

"Была очень популярная компания Siemens. Огромное число компаний, в том числе российских, перешли на ее систему управления бизнесом. Мы отказались от нее в 2016 году, мы не хотим зависеть от иностранного производителя, дружественный или нет. В итоге мы создали собственную платформу, которая не зависит не от кого вообще. Ни одно наше предприятие не простаивало больше двух недель после введения санкций. В течение двух-трех месяцев мы переориентировали все наше производство, мы содержим сами в себе свой интеллектуальный потенциал", - похвастался топ-менеджер.

Теги: санкции, импортозамещение, трансмашхолдинг


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