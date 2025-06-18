Жителя Нижнего Тагила обвиняют в убийстве и расчленении своего знакомого

В Нижнем Тагиле вынесли меру пресечения местному жителю, обвиняемому в убийстве и расчленении своего знакомого.

По версии следствия, Ласкин повздорил со знакомым и в ходе ссоры нанес смертельный удар ножом. После этого он решил скрыть следы преступления, для чего расчленил тело.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, тагильчанину уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 августа 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу.