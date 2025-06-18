Российское оборудование достойное, но оно значительно дороже иностранного – "Ростелеком"

Некоторые российские компании до сих пор эмоционально переживают уход иностранных партнеров в 2022 году, хотя уже и сами наладили новые производственные цепочки. Они призывают не пускать обратно иностранцев, потому что те поступили предательски.

"2022-й год был годом шока и новых реалий. Сейчас можно сказать, что мы и наши партнеры по технологичному оборудованию прошли тяжелейший, местами, можно сказать, кровавый путь. Но сегодня мы чувствуем себя уверенно. Есть отдельные ниши, которые требуют дальнейшего развития. Сейчас создается очень достойное оборудование, но надо честно сказать, что оно значительно дороже, чем иностранные аналоги", - сообщил на Петербургском экономическом форуме глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Ни европейские, ни американские компании в технологической отрасли пускать нельзя. Дорога должна быть просто закрыта. Они ушли, хлопнув дверью, бросив нас. Они нам просто не нужны. Отдельный вопрос – наши китайские друзья, они не хлопали дверью, а занялись параллельным импортом. Китайские продукты дешевле даже с учетом параллельного импорта. Если санкции уйдут, они просто хлынут на наш рынок. Нас ждет экспансия китайских компаний, которые сегодня являются мировыми лидерами по многим видам продукции", - добавил топ-менеджер.

По его мнению, после снятия санкций и возвращения иностранцев рынок разделится на две части. Госкомпании в рамках госзакупок продолжат покупать российские товары, а частный рынок будет ориентироваться на соотношение цена/качество, "и здесь российским компаниям будет очень сложно конкурировать". "Китай, понятно, наш друг, который нас поддерживает, но надо иметь в виду эту реальность", - резюмировал Осеевский.