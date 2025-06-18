18 Июня 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минтруд: В России созданы все условия для рождения детей

Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина считает, что Россию отличает политическая стабильность и низкая безработица, а также высокие репродуктивные установки. Это должно мотивировать семьи к рождению детей. Об этом она сообщила на сессии ПМЭФ "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика".

Трёхлетний отпуск по уходу за ребёнком – достояние России. Также среди преимуществ она назвала доступные детские сады, низкую ставку по семейной ипотеке, социальное страхование, материнский капитал и другие преимущества. Однако она признала, что не все семьи могут решить жилищный вопрос с помощью ипотеки. Тут в помощь россиянам могут быть арендное жильё, развитие сельских территорий.

"Началась федеральная поддержка регионов с низкой рождаемостью", - сказала Баталина.

Примечательно, что перед началом выступления чиновницы один из модераторов дискуссии, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Сергей Рыбальченко отметил, что в нашей стране на каждую женщину приходится 1,4 ребёнка, тогда как для воспроизводства населения этот показатель должен составлять не менее 2,1 ребёнка.

Иллюстрация демографической ситуации в России(2025)|Фото: Скриншот трансляции с сайта ПМЭФ / forumspb.com

Теги: Рождаемость, Россия, ПМЭФ, Ольга Баталина


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