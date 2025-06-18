Дело екатеринбуржца, напавшего на фельдшера "скорой", передали в суд

18 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Иран под прицелом

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дело екатеринбуржца, напавшего на фельдшера "скорой", передали в суд

Дело о нападении на фельдшера "скорой помощи" в Екатеринбурге передано в суд. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел 6 февраля текущего года, когда бригаде сообщили о мужчине в аптеке по улице Белинского, который настаивал на вызове медиков. Двое фельдшеров и водитель увидели пьяного пациента и предложили дойти до автомобиля для осмотра, на что тот согласился. Однако уже в машине обвиняемый стал вести себя агрессивно, матеря медиков. По версии следствия, одному из них он нанес несколько ударов руками по голове, после чего коллеги пострадавшего оттащили буйного пациента.

Мужчине предъявили обвинение по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам". Суд вынес ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Во время расследования было осмотрено место происшествия, допрошены обвиняемый, свидетели и потерпевший, проанализирована характеризующая и медицинская документация, проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый и ранее был "не в ладах с законом".

"Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности как за совершение имущественных преступлений, так и преступлений против личности. В частности, он был судим по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 158 УК РФ (кража), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 116 УК РФ (побои). Кроме того, не раз наказывался он и за совершение административных правонарушений", - отметил полковник Горелых.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Нападавшему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что двумя днями позже произошел похожий инцидент. 20-летний каратист сильно напился с другом. Увидев лежащих на улице Циолковского мужчин прохожая позвонила в "скорую", однако, когда медики прибыли на место, один из пациентов стал материться, кидаться на них с кулаками и угрожать своим отцом - мастером спорта по карате.

Сильнее всего пострадал фельдшер - у него диагностировали перелом руки и черепно-мозговую травму. На место сразу же вызвали и сотрудников полиции, которые забрали нападавших в отдел, но после отпустили.

Теги: Екатеринбург, фельдшер, скорая, нападение, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети