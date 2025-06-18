Дело екатеринбуржца, напавшего на фельдшера "скорой", передали в суд

Дело о нападении на фельдшера "скорой помощи" в Екатеринбурге передано в суд. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел 6 февраля текущего года, когда бригаде сообщили о мужчине в аптеке по улице Белинского, который настаивал на вызове медиков. Двое фельдшеров и водитель увидели пьяного пациента и предложили дойти до автомобиля для осмотра, на что тот согласился. Однако уже в машине обвиняемый стал вести себя агрессивно, матеря медиков. По версии следствия, одному из них он нанес несколько ударов руками по голове, после чего коллеги пострадавшего оттащили буйного пациента.

Мужчине предъявили обвинение по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам". Суд вынес ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Во время расследования было осмотрено место происшествия, допрошены обвиняемый, свидетели и потерпевший, проанализирована характеризующая и медицинская документация, проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый и ранее был "не в ладах с законом".

"Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности как за совершение имущественных преступлений, так и преступлений против личности. В частности, он был судим по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 158 УК РФ (кража), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 116 УК РФ (побои). Кроме того, не раз наказывался он и за совершение административных правонарушений", - отметил полковник Горелых.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Нападавшему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что двумя днями позже произошел похожий инцидент. 20-летний каратист сильно напился с другом. Увидев лежащих на улице Циолковского мужчин прохожая позвонила в "скорую", однако, когда медики прибыли на место, один из пациентов стал материться, кидаться на них с кулаками и угрожать своим отцом - мастером спорта по карате.

Сильнее всего пострадал фельдшер - у него диагностировали перелом руки и черепно-мозговую травму. На место сразу же вызвали и сотрудников полиции, которые забрали нападавших в отдел, но после отпустили.