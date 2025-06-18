Глазьев обвинил в отсутствии импортозамещения ключевую ставку

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев видит главную причину отставания в импортозамещении в отсутствии дешевых кредитов, а не в технологических проблемах (или – в будущем – в конкуренции со стороны иностранцев).

Он сообщил, что ситуация в экономике сейчас примерно такая: "Торговля: до санкций половина была в руках иностранных компаний. Реклама: половина услуг по рекламе осуществляли иностранные компании. Агропром и производство напитков: половина была иностранной. Примерно такая же картина в легкой промышленности. 80% машиностроения было связано с иностранными корпорациями, сегодня эта доля осталась в 10%. Половина фармацевтики контролировалась иностранцами, сегодня также 10%".

"Сейчас возможности импортозамещения частично реализованы. Законодательных барьеров мы не строим, мы не участвуем в торговых войнах, сохраняем открытость. Вопрос возвращений иностранных компаний – вопрос конкурентоспособности. Мы должны сохранить правовое государство, включая штрафные санкции в отношении компаний, покинувших наш рынок. У нас почти везде, во всех отраслях сейчас есть потенциал. Есть небольшие компании, которым не хватает масштаба, в том числе в технологической отрасли. Мы сейчас в технологической сфере занимаем четвертое место в мире – неплохо. Но если убрать торговлю и банки, то мы опускаемся на девятое место. Есть потенциал", - сказал Глазьев, выступая на Петербургском экономическом форуме.

"Мы примерно 80% [потенциальных возможностей производства] теряем из-за того, что нет кредитов в экономике, лишь 20% - роль санкций. Это вопрос не "пускать или не пускать", это вопрос равного доступа к кредитным ресурсам. Загрузка предприятий около двух третей. То есть можно еще треть загрузить – были бы кредиты. Мы не должны использовать лишь ключевую ставку как инструмент. Должны быть льготные кредиты, рефинансирование, не связанные с ключевой ставкой. Кредит запретительно дорогой, и импортозамещение сдерживает только он. Потенциал роста ВВП у нас может быть до 8%", - полагает экономист.