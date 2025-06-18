В Тюменской области восстановлена работа мобильного интернета

В Тюменской области восстановлена работа мобильного интернета. Ограничения были введены 12 июня в целях безопасности жителей, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным операторов сотовой связи - мобильный интернет работает без ограничений.

"Ограничения повлияли в том числе на работу цифровых сервисов региона, оплату услуг и товаров через терминалы банков. Будем донастраивать, адаптироваться под текущие вызовы с учетом условий, которые позволяют усилить безопасность наших жителей", - сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.