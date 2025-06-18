18 Июня 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Вкусно – и точка" доведет долю российских поставщиков продуктов до 99%

Компания "Вкусно – и точка" намерена довести долю отечественных поставщиков продуктов до 99% - это произойдет после запуска отечественного производства картофеля, тогда импортным останется только апельсиновый сок, "с которым в России трудно", сообщил гендиректор компании Олег Пароев на Петербургском экономическом форуме. Он добавил, что у "Вкусно – и точка" сейчас 950 ресторанов по всей стране и ежегодно открывается 50-60 новых точек.

По словам первого вице-премьера российского правительства Дениса Мантурова, относительно показателей "Макдоналдса" "Вкусно – и точка" удвоила выручку.

"К нам 2 млн людей ежедневно приходит – около 2 тыс. человек в каждый ресторан. У нас кухня как фабрика, там сложное технологическое оборудование. С уходом "Макдоналдса" у нас все это исчезло, включая софт. Нам пришлось купить российскую упаковочную компанию, логистическую компанию, пришлось создать IT-компанию свою, потому что "Макдоналдс" все это запретил нам использовать", - пожаловался Пароев.

Но в итоге компания выкрутилась: "Сейчас у нас есть свой производственный хаб, который делает это сложное кухонное оборудование. Когда мы строим новый ресторан, 50% оборудования там уже российского производства. Три года назад был ноль. У нас есть весь софт, включая очень сложные рекомендательные движки. Меньше всего сложностей были с мобильным приложением. Там были данные российских клиентов, и они по закону должны были храниться в России, этот элемент софта был создан собственный еще до 2022 года".

Теги: вкусно - и точка, макдоналдс, импортозамещение


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