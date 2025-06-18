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Наука и техника Ямало-Ненецкий АО В России Рязанская область Республика Башкортостан Сахалинская область Калужская область
Фото: Накануне.RU

В России ввели рейтинг "дронификации" регионов

На Петербургском международном экономическом форуме представили рейтинг регионов России с наибольшими показателями применения беспилотных систем в различных отраслях.

Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак рассказал, что ключевая цель формирования рейтинга — это мотивация регионов к созданию условий для развития рынка услуг беспилотных авиационных систем и сокращение разрыва между лидерами и аутсайдерами.

Главный показатель "дронификации" — это насколько регион у себя готов к массовой эксплуатации беспилотных авиационных систем, включая открытость неба, состояние инфраструктуры, обеспеченность ресурсами и кадрами, объяснил чиновник.

В расчетах добровольно приняли участие 47 субъектов федерации, хотя приглашали всех, кроме "новых регионов". При этом с 2026 года участие в рейтинге для регионов станет обязательным, указал Василий Шпак.

"Основной подход при формировании рейтинга заключается в том, что мы сравниваем регионы друг с другом по эффективности их усилий, то, насколько у них действительно получается создать соответствующие условия для развития индустрии", — отметил замминистра.

В тройке лидеров оказались Калужская, Рязанская области и Башкортостан. Например, в Калужской области достаточно активно реализуется поиск пропавших людей с помощью беспилотников. Лидерские показатели по направлению "Возможности развития" также выявили у Сахалинской области и у Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Там открыто небо, унифицированы подключения муниципальных образований к системам, которые обеспечивают автоматизированный процесс согласования полетов. Сокращено минимальное время на согласование полетов с местными органами самоуправления", — рассказал замминистра промышленности и торговли.

Рейтинг составляется в рамках поручения президента с участием Федерального центра беспилотных авиационных систем и Министерства промышленности и торговли. Также в составлении рейтинга помогли региональные и федеральные органы власти, профильные ведомства, компании-эксплуатанты и заказчики.

Теги: дронификация, рейтинг


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