Власти не будут мешать возвращению иностранных компаний там, где есть российские сильные аналоги - Мантуров

Государство не будет мешать возвращению иностранных компаний там, где есть российские сильные аналоги. Но в тех нишах, где у российских компаний еще есть потенциал для роста, может быть протекционизм, сообщил в ходе ПМЭФ первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров.

"С начала 90-х годов мы столкнулись с экономической колонизацией. Западные страны вели себя так по отношению к своим колониям: извлекались природные ресурсы, все вывозилось на Запад, формировались западные экономики за счет этого.

Может быть не столь демонстративно было все в нашей стране [после введения санкций в 2022 году]. Но за месяц были все основные отрасли подвергнуты явлению, когда иностранные владельцы решали просто закрыть предприятия. Казалось бы, смахни пыль - и станки запущены. Но оказалось, что все далеко не так. Далеко не все инвесторы вкладывались в умные инвестиции. У российского менеджмента не было ни прав, ни возможностей на развитие этих предприятий", - сказал Мантуров.

Он также рассказал о стратегии властей, которая прорабатывается на период возвращения иностранных компаний в случае снятия санкций.

"Там, где [в реальной экономике] еще формируются компетенции, там нужно присматривать и формировать защитные механизмы в первую очередь преференциями со стороны госзакупок. Сегодня уже 75% госзакупок приходится на российскую продукцию. Больше количество иностранных компаний, которые остаются на нашем рынке, ведут себя крайне корректно, инвестируя в кадры и развитие технологий. И они смогут сохранить свою долю рынка. А новые иностранные инвесторы, которые будут приходить, мы будем способствовать. Или они могут вернуться на опционы, которые у них сохранились. Но только при определенных условиях. Если у российских компаний уже твердая позиция, то здесь дополнительная конкуренция не помешает. И все это возможно к закреплению в нормах закона", - пообещал Мантуров.