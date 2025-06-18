"Газпром нефть" вывела ямальский климатический проект на рынок углеродных единиц

В российском Реестре углеродных единиц зарегистрирован первый климатический проект "Газпром нефти" — мобильная установка подготовки попутного нефтяного газа (ПНГ). Комплекс оборудования на Вынгапуровском месторождении "Ноябрьскнефтегаза" в ЯНАО позволяет отводить газ на переработку и увеличить уровень полезного использования ПНГ на промысле, сообщили Накануне.RU в компании.

Мобильная компрессорная установка способна перерабатывать до 17 млн кубометров ПНГ ежегодно. Проект увеличил эффективность разработки многокомпонентных запасов углеводородов на одном из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений Ямала.

"Мы системно внедряем технические и технологические инновации, обеспечивающие наиболее полное и рациональное использование имеющихся ресурсов. Благодаря вводу в эксплуатацию мобильной компрессорной установки два года назад "Ноябрьскнефтегаз" увеличил объем полезного использования попутного нефтяного газа. Регистрация климатического проекта открывает перед нами дополнительные возможности по диверсификации бизнеса и подтверждает нашу приверженность целям устойчивого развития", — рассказал генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Иван Петров.

Климатический проект позволит компании получить 370 тысяч углеродных единиц, которые могут быть предложены отраслевым покупателям.

Как отметил начальник департамента по добыче "Газпром нефти" Сергей Доктор, в ближайшее время компания планирует зарегистрировать в Реестре еще несколько экологических решений, что внесет дополнительный вклад в процесс декарбонизации.

"Реализация первого климатического проекта "Газпром нефти" и включение его в систему регистрации углеродных единиц отражает нашу приверженность принципам ответственного недропользования. Мы продолжаем работать над внедрением лучших отраслевых разработок, направленных на снижение воздействия на окружающую среду. Новые технологии помогают не только достигать производственных целей и повышать эффективность, но и способствуют формированию низкоуглеродной экономики", — подчеркнул он.

Национальный Реестр углеродных единиц был запущен в РФ в сентябре 2022 года. В информационной системе регистрируются климатические проекты и ведется учет углеродных единиц и единиц выполнения квоты выбросов парниковых газов.