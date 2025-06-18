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Фото: Накануне.RU

Суд смягчил меру пресечения бывшему заму ростовского губернатора Рачаловскому

Суд в Ростове-на-Дону смягчил меру пресечения бывшему заместителю губернатора - министру сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константину Рачаловскому, который обвиняется в превышении полномочий.

"По ходатайству следователя изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий", - сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

О задержании Рачаловского стало известно 17 февраля. По данным ростовского областного управления ФСБ, он причастен к превышению должностных полномочий во время реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Следствие полагает, что Рачаловский мог поучаствовать в незаконном выделении средств государственной поддержки сельхозпредприятиям. Он пролоббировал выделение предприятиям, стоявшим на пороге краха, субсидий за счет федерального и областного бюджетов. Позже получатели субсидий объявлены банкротами. Ущерб по делу Рачаловского оценивается почти в 156 млн рублей.

Теги: Рачаловский, мера пресечения, Ростовская область


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