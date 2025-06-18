Деятельность психологов не станут регулировать в России

В Правительстве не поддержали инициативу депутата Госдумы Нины Останиной о регулировании работы психологов.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2025 года. В нем предлагается закрепить норму о том, что осуществлять психологическую деятельность могут люди только с профильным высшим образованием. Те, у которых его нет, должны подтвердить свою квалификацию на независимом экзамене. Также психологи должны повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет.

Останина заявляла, что нужно защитить граждан от шарлатанов под видом психологов, а ее проект - это "исторический шаг для повышения психологического благополучия всей нации".

Однако власти посчитали иначе. В отзыве кабмина сказано, что эти требования противоречат закону об образовании, где таких формулировок нет, пишут "Ведомости". Ранее разные компании, которые предоставляют психологические услуги, тоже выступили против законопроекта.

Напомним, в 2022 году спрос на психологов вырос более чем в полтора раза. Опрос 2023 года показал, что психологам и психотерапевтам доверяют 27%, не доверяют 38%. Еще треть не могут точно сказать. Обращались за помощью к психологам 16% россиян, но почти в половине случаев это было бесполезным. 81% к психологам не обращались.