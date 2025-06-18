Капитальный ремонт выполнен в 40% многоквартирных домов Тюменской области

Капитальный ремонт выполнен в 40% многоквартирных домов Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов реализуется с 2015 года. За это время Фонд капитального ремонта восстановил 10 021 конструктив в 3 195 многоквартирных домах региона. Всего в программе 7860 домов.

Капитально отремонтированы: 1 874 крыши, 939 фасадов, 595 подвалов и фундаментов, 5 528 инженерных систем, 1 085 лифтов.

В работе у Фонда капитального ремонта находятся более 1000 конструктивных элементов МКД. На текущий момент выполнен капитальный ремонт 192 конструктивных элементов. Ещё по 931 конструктиву заключены контракты на выполнение работ и услуг. Из них 13 находятся на стадии приёмки, по 87 — работы выполнены более чем на 60%.

"Мы активно призываем подрядчиков участвовать в конкурсах. Объемы 2025-2026 года серьёзные - более 300 конструктивов элементов сейчас в повторных торгах. Приглашаем бизнес включаться в реестр квалифицированных подрядных организаций и принимать участие в аукционах на выполнение строительно-монтажных работ", - заявил руководитель "Фонда капитального ремонта МКД Тюменской области" Константин Самосватов.

В планах - до конца текущего года завершить ремонт в 898 многоквартирных домах.

Ранее в Тюменской области проведена работа по корректировке размера взноса на капитальный ремонт МКД. Его планируют довести до среднего показателя по УФО.