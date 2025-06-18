Вице-президент VK: "Мы боремся с желанием людей пойти во двор погулять"

Старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук считает, что платформа должна добиться того, чтобы пользователи России заходили только к ней и все запросы делали именно через эту платформу и её продукты. При этом приходится бороться "с желанием пойти во двор погулять". Об этом он сообщил на сессии ПМЭФ "Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы".

"Конкуренция с иностранными платформами – отдельный вызов. Работы стало намного больше, жизнь поменялась. Самое главное – кадровые вопросы", - сказал Ковальчук.

По его мнению, ранее казалось, что VK проиграет иностранным сервисам, а сейчас стало понятно, что это не так. Через пять-десять лет дети не будут знать, что иностранные платформы были доминирующими, для них будет естественным находиться в российских. И VK надо дотянуться по качеству до импортных сервисов, считает Ковальчук.