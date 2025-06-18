В больницах после подрыва моста в Брянской области остаются шесть человек

Шесть пострадавших при сходе с рельсов вагонов пассажирского поезда в Брянской области остаются в стационарах, среди них двое детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что у всех состояние средней или легкой степени тяжести.

Всего были выписаны 64 человека, в том числе двое детей, передает ТАСС.

В ночь на 1 июня в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Причиной обрушения стал подрыв опор моста. Повреждение железнодорожной инфраструктуры квалифицировано следствием как теракт (ст. 205 УК РФ).

ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России. Напомним, погибло семь человек, пострадали 119.