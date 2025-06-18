В Минцифры предложили привлекать кадры через долгосрочную систему мотивации

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Сергей Кучушев считает, что российские онлайн-сервисы весьма сильны. Об этом он сообщил на сессии ПМЭФ "Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы".

Чиновник как пример импортозамещения привёл "Госуслуги", где за пару кликов можно подать заявку на получение загранпаспорта. Платформу посещают 14 млн посетителей ежедневно, в день предоставляется 2,5 млн услуг.

Также чиновник рассказал о различных льготах для работников IT-отрасли – это ставки по ипотеке, отсрочки от срочной службы для "айтишников" и другие.

В конце выступления Кучушев высказался о том, как следует развиваться отрасли дальше.

"Следующим шагом может стать развитие законодательства об инвестициях. Нужно удерживать кадры. Нам точно надо развивать долгосрочные системы мотивации", - сказал Кучушев.