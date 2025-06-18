Жители Екатеринбурга просят изменить пять автобусных маршрутов

В Екатеринбурге может измениться схема маршрутов пяти автобусов. Об этом просили сами горожане, о чем сообщает пресс-служба мэрии.

"К нам постоянно поступают обращения граждан по поводу изменения тех или иных маршрутов общественного транспорта. Каждое из них рассматривают специалисты и те, которые способствуют улучшению транспортного обслуживания, мы реализуем", – сообщил заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Николай Вахлов.

Речь идет об автобусах №40, 73, 74, 78 и 89. Например, маршрут №40 "ТЦ Леруа Мерлен - УрФУ" предлагается пустить по улице Водоемной, которая в настоящий момент не обслуживается транспортом общего пользования. Взамен по переулку Базовому выйдет маршрут №78 "Северный Химмаш - ТЦ Леруа Мерлен", который хотят продлить до микрорайона "Синие Камни". Это позволит сохранить имеющиеся транспортные связи и добавить связь последнего с южной частью Екатеринбурга.

Маршрут № 73 "ДМБ № 9 - Совхозная" могут пустить до остановки "7 Ключей (Тагильский подход)", №74 "Громова - Трактовая" - до "СТЦ МЕГА" с заездом к остановке "Громова" в оба направления, а автобус №89 "Окраинная - УрФУ" - продлить до остановки "Вишневая" с заездом к остановке "УрФУ" в оба направления.

Департамент транспорта рассмотрит предложение и примет решение до конца июня.