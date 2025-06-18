Большинство россиян поддерживают дополнительный отпуск многодетным родителям

Депутаты СРЗП недавно предложили ввести для многодетных родителей дополнительный оплачиваемый отпуск 14 дней в году. Россияне эту идею в целом одобряют, показал опрос SuperJob.

"За" высказались 57% опрошенных, против - 18%. Четверть не определились. Мужчины несколько чаще высказываются в поддержку, как и молодежь. Те, кто против, опасаются, что многодетных родителей будут менее охотно брать на работу. Сами многодетные родители или планирующие стать таковыми поддерживают идею гораздо больше - 80%.

Отметим, что многодетность невозможна без рождения вторых детей, а их рождаемость после переноса маткапитала на первого ребенка сильно упала. Поэтому инициативы в поддержку многодетности имеют больше информационный и социальный эффект, а не демографический. Рождаемость третьих и последующих детей давно не растет, а в ближайшие годы неизбежно начнет снижаться из-за провала в рождаемости вторых детей.