"Газпром" может потребовать от Словакии 16 млрд евро при отказе от газа из РФ

"Газпром" может потребовать от Словакии 16 миллиардов евро по контракту на поставки газа, если Еврокомиссия запретит импорт голубого топлива из России.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил словацкий энергооператор SPP. По его данным, "Газпром" будет требовать оплаты всего невыбранного объема газа, что при нынешних ценах на газ составляет около 16 миллиардов евро.

Напомним, Евросоюз к концу 2027 года планирует полностью отказаться от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Ранее Politico писало, что Франция и Бельгия, а это два крупнейших покупателя российского газа в Европе, отказались поддержать данный запрет. Страны требуют от Еврокомиссии дополнительных данных о том, какие будут последствия этого решения. Полный отказ от газа из России может привести к тому, что европейским компаниям придется столкнутся с судебными исками от российских. Сейчас французская TotalEnergies связана контрактом на поставку с российским "Новатэком" до 2032 года и владеет 20-процентной долей в проекте "Ямал".