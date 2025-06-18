18 Июня 2025
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Орешкин предложил решать проблемы транспортной доступности в России с помощью БПЛА

Связь труднодоступных населенных пунктов с "большой землей" можно налаживать через использование беспилотников. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин.

Он напомнил, что в России не везде есть автомобильные дороги, которые позволяют перевозить товары. Зачастую перевозка в соседний регион может быть гораздо более эффективной с применением беспилотных летательных аппаратов, сказал Орешкин на сессии "Беспилотные горизонты: единый путь к автономному будущему".

"Нужно поставить эту технологию, нужно ее развивать последовательно, внедрять туда решения на основе искусственного интеллекта, платформизации всего остального и поставить эту технологию на службу конкретного человека. Чтобы делать жизнь россиянина, в каком бы населенном пункте он не жил, более комфортной, более удобной, с большим доступом к набору товаров и услуг, с большей мобильностью, чтобы эти расстояния не мешали качественной жизни. Поэтому эта задача приоритетна", — заявил он.

Логистическая задача и ее решение с применением новых технологических решений — одна из ключевых для нашей страны, отметил он.

"Мы знаем про расстояния, которые есть в нашей стране, распределенность расселения, и мы видим, что благодаря современным логистическим решениям мы можем сделать людей ближе к друг другу в нашей стране, мы можем сделать товарные потоки производства гораздо более эффективными на пространстве нашей страны", - заявил Орешкин.

Он также уточнил, что сейчас БПЛА в основном вспоминают как оружие войны и угрозу, но нужно больше говорить о позитивном использовании.

Теги: орешкни, беспилотники, логистика


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