Набережная Исети и Ольховки в Екатеринбурге победила в голосовании на благоустройство в 2026 году

Победителем голосования на благоустройство в 2026 году по программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) стал участок набережной рек Исети и Ольховки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В этом году уральская столица набрала рекордные 393 тыс. 285 голосов, уступив первенство только Москве и Санкт-Петербургу. Почти 70% удалось собрать благодаря 4,5 тыс. волонтеров, ежедневно выходящим на улицы, в парки и торговые центры. Среди объектов, участвовавших в опросе, голоса распределились следующим образом:

73 273 – набережная рек Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до Колмогорова;

67 800 – парк имени 50-летия Советской власти (2 этап);

66 417 – Основинский парк;

47 098 – бульвар по улице Культуры;

39 621 – парк имени В.П. Чкалова по улице Патриса Лумумбы;

37 630 – сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина;

32 611 – Преображенский парк (2 очередь, 2 этап);

28 835 – сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова, вблизи здания № 73/"б" по улице Крауля.

Напомним, что набережная является логическим продолжением от площадки фестиваля "Атмофест" к пешеходному мосту через реку Ольховку, ведущему в парк УрГУПС и далее к улице Колмогорова, оканчивающейся недавно реконструированной плотиной на реке Ольховке. О том, что ждет екатеринбуржцев на фестивале, мы рассказывали ранее.