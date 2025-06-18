СовФед прекратил полномочия сенатора от Коми Елены Шумиловой

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от заксобрания Республики Коми Елены Шумиловой.

Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что решение принято на основании заявления самой Шумиловой, передает "Интерфакс".

Ранее в республиканской ячейке "Единой России" сообщили, что Шумилова по собственному желанию вышла из партии, после чего решила сложить полномочия сенатора. В "ЕР" сочли, что выход из партии после получения места сенатора является нарушением, поскольку мандат предполагает ответственность не только перед избирателями, но и перед поддержавшей сенатора политической силой, отмечает "Коммерсант".