Школьников предлагают одеть в единую форму в цветах флага РФ

Ряд депутатов Госдумы направили обращение в Минпросвещения и Минспорта с предложением ввести единую форму в школах для занятий физкультурой - в цветах флага России.

Они считают, что Минпросвещения могло бы закрепить эту норму как рекомендацию для всех общеобразовательных организаций. Это должно способствовать развитию патриотизма и дисциплины, а также создать чувство принадлежности к школьному сообществу, где все ученики равны. А родителям не придется покупать свои детям еще и спортивную форму.

Данное предложение потребует немалых средств, которые вряд ли есть у регионов. При этом дети быстро растут, и возникает вопрос, покупать ли каждому школьнику каждый год новую форму или они должны ее за кем-то донашивать.

Член Совета профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков считает, что идея сомнительная и не будет способствовать развитию патриотизма. А председатель "Московского городского родительского комитета" Руслан Ткаченко и вовсе считает идею глупостью.

"Это отвратит любого мыслящего человека, ношение флага не имеет никакого отношения к патриотизму. Я не могу себе представить, что этот вопрос может обсуждаться всерьез. Это просто тотальная глупость!" - сказал он в эфире НСН.

В комментариях в соцсетях люди скорее не разделяют мнение депутатов, отмечая, что внешнее проявление патриотизма мало что даст.

"Надо не в форму патриотическую детей одевать, а воспитывать надо детей патриотизму и историю своей страны и мировую историю лучше преподавать. И не так, как сейчас преподают, когда не только школьники, но даже студенты абсолютно ничего не знают ни о Великой Отечественной войне, ни кто командовал тогда и кто страну возглавлял в то время", - пишет Александр Косоруков.

"От одной формы патриотизма не прибавится. А вот от хороших дорог, хороших зарплат у родителей - очень даже", - отмечает Татьяна Данильева, видимо, намекая также на зарплаты учителей.