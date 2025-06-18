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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

В Югре следователи возбудили уголовное дело из-за пожара, в котором погибли полицейские

В Югре возбудили уголовное дело из-за гибели четырех человек на пожаре в деревне Семейка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

16 июня, ночью, на участке местности, расположенном на берегу реки Иртыш вблизи дома 21 деревни Семейка, входящей в состав сельского поселения Цингалы Ханты-Мансийского района, загорелись летние жилые постройки. В ходе разбора завалов и проведения на месте происшествия поисковых мероприятий обнаружены тела четырех человек. Также пострадала женщина 1987 года рождения, ее госпитализировали с ожогами. В СКР сообщили, что личности погибших устанавливаются, однако в полиции ранее заявляли, что двое из погибших являются участковыми уполномоченными полиции МО МВД России "Ханты-Мансийский", которые на обслуживаемом участке местности проводили мероприятия по профилактике незаконного оборота оружия.

Расследование уголовного дела продолжается. В качестве предварительных версий возникновения пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем или нарушение правил эксплуатации газобаллонного оборудования.

Для установления причины пожара проводится пожарно-техническая экспертиза, а также следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты СКР продолжают работу на месте происшествия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.

Теги: пожар, семейка, погибшие


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Ранее 17.06.2025 10:28 Мск В Югре в пожаре погибли четыре человека

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