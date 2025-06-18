СМИ: Трамп выступает против снижения потолка цен на российскую нефть

ЕС не сможет понизить потолок цен на российскую нефть, потому что против этой инициативы выступает президент США Дональд Трамп, сообщает Politico.

Как заявляют источники издания, мнение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипслужбы ЕС Каи Каллас по этому вопросу "не имеет большого значения", так как без одобрения Вашингтона Брюссель вряд ли сможет реализовать эти планы в полной мере.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новом, уже 18-м по счету пакете санкций против России. В частности, странам G7 предлагается снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. Цель - снизить доходы России от энергоносителей. Рассматривается план запрета транзакций с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2", а также банками, которые занимаются обходом ограничений. В целом новые санкции будут направлены против российского военно-промышленного комплекса.