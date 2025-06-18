Более 20 деловых соглашений планирует подписать на площадке ПМЭФ-2025 делегация Кировской области

В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Петербурга стартовала работа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). На площадках форума будут работать более 20 тысяч участников форум из всех регионов России и 140 стран мира.

«Общие ценности — основа роста в многополярном мире» - тема форума в этом году. Ожидается участие Президента РФ Владимира Путина в пленарной сессии форума.

Делегацию Кировской области, в составе которой руководители органов власти, ведущих предприятий, представители бизнеса, возглавляет губернатор Александр Соколов. Кировская область представила на площадке ПМЭФ-2025 единый стенд.

"Стенд – с использованием цифровых элементов, интерактива – посвящен ключевым направлениям социально-экономического роста региона. Представлены инвестиционный потенциал Кировской области, крупнейшие предприятия. Особое внимание мы уделили развитию жилищного строительства и туристической привлекательности, – отметил Александр Соколов. – Здесь можно познакомиться с современными проектами жилых кварталов, комплексного развития территорий, индивидуального жилищного строительства".

В экспозиции стенда Кировской области сделан акцент на уникальных туристических объектах и проектах региона, представлена информация о народных художественных промыслах.

В рамках деловой программы ПМЭФ-2025 Александр Соколов и члены правительства Кировской области проведут около 40 деловых встреч с руководителями ведомств и компаний в сферах научно-технического и дорожно-транспортного развития, цифровой трансформации, газификации, экологии и обращения с твердыми коммунальными отходами, технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса, туризма, спорта и др.

Планируется подписать более 20 соглашений о сотрудничестве. Стоит напомнить, что на ПМЭФ-2024 Кировская область установила «личный» рекорд: было подписано 19 соглашений о сотрудничестве с общей суммой инвестиций 64 млрд рублей (в 2023 году – 57,9 млрд рублей, в 2022-м – около 5 млрд рублей, в 2021-м – 1,2 млрд рублей).

Также у членов делегации Кировской области на площадке ПМЭФ-2025 запланированы диалоги с журналистами ведущих информационных агентств России.

Для справки. Деловая программа Петербургского международного экономического форума разделена на пять тематических треков: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».