Российские хоккеисты Бобровский и Куликов во второй раз подряд стали обладателями Кубка Стэнли

Российские хоккеисты клуба "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов во второй раз подряд стали чемпионами плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ночью завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, где "Флорида Пантерз" играла с "Эдмонтон Ойлерз". Хозяева разгромили соперников со счётом 5:1, а итоговый счёт в серии до четырёх побед стал 4:2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1).

"Флорида Пантерз" второй раз кряду стала обладателем Кубка Стэнли. 36-летний вратарь Сергей Бобровский и 34-летний защитник Дмитрий Куликов также второй раз подряд победили в турнире.

В заключительной игре финальной серии Бобровский признан второй звездой, на его счету 28 отражённых бросков из 29. Шайбу же Сергей пропустил от соотечественника — российского форварда Василия Подколзина. Первой звездой матча ожидаемо признан нападающий "Флориды" Сэм Райнхарт, забросивший четыре шайбы.

"Сейчас я чувствую себя лучше, чем в 27 лет. Опыт очень сильно помогает", — сказал Бобровский после встречи в интервью NHL Network. По его словам, ему повезло оказаться в клубе, где его понимают и поддерживают во всём.

Отметим, что Бобровский также является двукратным обладателем "Везина Трофи". Награда вручается лучшему вратарю НХЛ по итогам сезона.