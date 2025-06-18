18 Июня 2025
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Фото: AP Photo / Lynne Sladky

Российские хоккеисты Бобровский и Куликов во второй раз подряд стали обладателями Кубка Стэнли

Российские хоккеисты клуба "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов во второй раз подряд стали чемпионами плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ночью завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, где "Флорида Пантерз" играла с "Эдмонтон Ойлерз". Хозяева разгромили соперников со счётом 5:1, а итоговый счёт в серии до четырёх побед стал 4:2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1).

"Флорида Пантерз" второй раз кряду стала обладателем Кубка Стэнли. 36-летний вратарь Сергей Бобровский и 34-летний защитник Дмитрий Куликов также второй раз подряд победили в турнире.

Хоккеисты "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский, Мэтью Ткачук, Густав Форслинг и Томаш Носек празднуют победу над "Эдмонтон Ойлерз" в шестой игре финала Кубка Стэнли сезона-2024/2025(2025)|Фото: Nathan Denette / The Canadian Press via AP

В заключительной игре финальной серии Бобровский признан второй звездой, на его счету 28 отражённых бросков из 29. Шайбу же Сергей пропустил от соотечественника — российского форварда Василия Подколзина. Первой звездой матча ожидаемо признан нападающий "Флориды" Сэм Райнхарт, забросивший четыре шайбы.

"Сейчас я чувствую себя лучше, чем в 27 лет. Опыт очень сильно помогает", — сказал Бобровский после встречи в интервью NHL Network. По его словам, ему повезло оказаться в клубе, где его понимают и поддерживают во всём.

Отметим, что Бобровский также является двукратным обладателем "Везина Трофи". Награда вручается лучшему вратарю НХЛ по итогам сезона.

Вратарь "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский поднимает Кубок Стэнли после победы над "Эдмонтон Ойлерз" в шестой игре финала Кубка Стэнли сезона-2024/2025(2025)|Фото: Nathan Denette / The Canadian Press via AP

Теги: Национальная хоккейная лига, Флорида Пантерз, Эдмонтон Ойлерз, финал, Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Кубок Стэнли


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