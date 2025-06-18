Зеленский уехал с саммита G7 без денег и без встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский уехал с саммита G7 в Канаде, так и не добившись выделения ежегодной финансовой помощи в размере $40 млрд. О желании получить эту поддержку Зеленский заявлял в том числе на самом саммите. Другая причина неудовлетворенности украинского президента поездкой в Канаду – так и не состоявшаяся встреча с президентом США. Трамп досрочно покинул встречу из-за обострения ирано-израильского конфликта (мировые СМИ утверждают, что Вашингтон сейчас принимает решение о вмешательстве/невмешательстве в столкновение в течение ближайших двух суток).