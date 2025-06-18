В Нижнем Тагиле жители жалуются на "замурованных в гараже" собак

Жители Нижнего Тагила пожаловались на неизвестных, "замуровавших" собак в гараже на улице Аганичева. По их словам, бездомные животные воют и лают круглые сутки, но жильцы соседних домов ни разу не видели, чтобы их кто-то кормил или выгуливал.

"Огромная стая собак ютится в этом крохотном гараже! Круглые сутки животные лают и жалобно скулят на всю округу. Мы давно уже наблюдаем за этим странным гаражом и не можем понять кормит и поит ли их кто-то, выгуливает ли, убирает ли продукты жизнедеятельности замурованных несчастных животных... Погода адское пекло, а они там словно в консервной банке! Очень жалко их! Может быть уже там половина погибших из них, ни разу не видели чтобы кто-то к ним приходил", - передает слова местной жительницы сообщество "Инцидент Нижний Тагил".

Горожане подозревают, что так орудуют живодеры и хотят помочь животным, по их словам, "обреченным на мучительное существование и смерть".