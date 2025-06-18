Рациональных оснований для выживания человечества не существует - Песков

Платформы для будущего, которые формируют люди, должны быть устойчивыми одновременно ко всем существующим вызовам. Если раньше человечество сталкивалось с вызовами, будь то демография или угроза ядерной войны, последовательно, то теперь все происходит одновременно, отметил во время выступления на ПМЭФ директор направления "Технологии" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Дмитрий Песков.

"Рациональных оснований для выживания человечества не существует. Но ответ все равно есть: божий замысел прекрасен, нам надо учиться создавать системы, которые красивые, которые умеют честно смотреть в будущее, готовить людей по-настоящему, стимулировать разнообразие (в нем залог выживания), учиться жить с некоторым презрением к силе ИИ, который мы породили. Чтобы оставаться людьми и верить и видеть красоту", - сказал Песков на сессии "Формируя новую платформу глобального роста".