18 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

В Перми врачи спасли двухлетнего ребенка, который выпал с 10 этажа

В Перми врачи спасли двухлетнего ребенка, который 1 июня выпал с 10 этажа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

"Скорая помощь" доставила его в Краевую детскую клиническую больницу. Бригада была на месте спустя всего несколько минут. Специалисты осмотрели ребенка – девочка находилась в сознании, ей оказали экстренную помощь, обезболили, сообщили в стационар о госпитализации. Через несколько минут мультипрофильная бригада врачей под руководством дежурного хирурга КДКБ Артура Дмитришина собралась в кабинете компьютерной томографии, куда привезли ребенка.

"Падение ребенка с 10 этажа. Такое сообщение не сулит ничего хорошего: предстоит огромный объем работы, который необходимо выполнить в сжатые сроки. На моей памяти не было ни одного случая, чтобы человека доставили в больницу живым - это абсолютно "смертельный" этаж. А тут двухлетний малыш, едет в сознании. Это уже чудо. Удивительно, но у ребенка не было проявлений травматического шока, который всегда сопровождает такие трагедии. Объективные данные инструментальной и лабораторной диагностики подтвердили отсутствие критических повреждений. На томографии с контрастным усилением выявили пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости. Поэтому прямо в реанимационном отделении, чтобы не терять ни секунды, мы прооперировали ребенка, восстановив дыхание. Уже после операции, когда мы устранили жизнеугрожающее состояние, к нам пришло осознание, что других повреждений, требующих оперативного лечения, у девочки нет", - вспоминает Артур Дмитришин.

После за девочкой продолжалось наблюдение. Ребенку провели седацию, чтобы создать покой для нервной системы, перевели на ИВЛ. Ежедневно специалисты оценивали ее состояние, использовались все возможности клиники для понимания объективного статуса пациента.

"Нас радовало, что по всем параметрам отсутствовала отрицательная динамика. Поэтому через несколько дней интенсивная терапия была отменена, ребенок самостоятельно дышал, стало возвращаться сознание. К нашему удивлению девочка стала осознанно наблюдать за нашими манипуляциями, происходящим вокруг и сказала "мама", - рассказал заведующий отделением экстренной хирургии КДКБ Роман Дмитриев.

В настоящий момент ребенок выписан.

Теги: ребенок, этаж, падение, скорая помощь


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