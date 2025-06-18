На Украине объявили в розыск певца Григория Лепса

Певец Григорий Лепс объявлен в розыск на Украине. Решение приняло управление службы безопасности Украины (СБУ) в Тернопольской области.

В графе "дата исчезновения" стоит 4 марта 2025 г. Певца обвиняют по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса "Финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя Украины". Ему грозит до восьми лет. В качестве меры пресечения Лепсу избрали содержание под стражей, пишет РБК.

Григорий Лепс поддерживает позицию России в украинском кризисе. В 2023 г. он и его коллега Николай Басков объявили награды в 1 млн руб. за каждый уничтоженный танк Leopard, воюющий на украинской стороне. В июле того же года Лепс сдержал обещание и выплатил 1 млн руб. бойцу, который подбил на поле боя специальной военной операции танк Leopard производства Германии.