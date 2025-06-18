В Кушве уже месяц ищут главу гордумы Сергея Клиросова

Председатель гордумы Кушвы Сергей Клиросов пропал. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции территориального ОВД действительно проводят оперативно розыскные-мероприятия по установлению возможного местонахождения данного гражданина", - сказал полковник Горелых.

По данным СМИ, депутата ищут уже больше месяца. Родственники также не знают где он. 66.RU сообщает со ссылкой на мэра Кушвы, что депутаты думы уже сложили полномочия с Клиросова и в соответствии с уставом избрали председателем его бывшего заместителя Алексея Мельникова. Накануне.RU пыталось получить комментарий гордумы по поводу нового назначения, однако услышав, что звонит представитель СМИ, там сразу сбросили звонок.