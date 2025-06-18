18 Июня 2025
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Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

Скейт-парк начали строить в Преображенском парке Екатеринбурга: у молодежи появится еще одна точка притяжения 

Совсем скоро спортсмены Академического района Екатеринбурга смогут кататься на самокатах и скейтах на специально оборудованной площадке в Преображенском парке. Скейт-парк в Преображенском парке для жителей района устроит основной застройщик – АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"). Работы выполняет управляющая компания "Академический".

Появление скейт-парка анонсировали во время субботника с участием мэра Екатеринбурга Алексея Орлова в апреле 2024 года. Во время мероприятия школьники, представители администрации района, ГК "КОРТРОС" и управляющей компании "Академический" подготовили площадку рядом с храмом. Был убран мусор, почищены дорожки, раскидан щебень.

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Сейчас подрядчики приступили непосредственно к строительству скейт-парка. В ближайшие недели здесь обустроят круговые асфальтовые дорожки с перепадами высот и двумя трамплинами. Въезд в скейт-парк оборудуют со стороны прогулочной зоны, проходящей вдоль пруда. Внутри "арены" благоустроят газон. Общая площадь составит 1409 квадратных метров.

В Академическом, где проживает огромное количество молодежи, такие площадки очень востребованы.

"Мы последовательно создаём в Академическом среду, в которой комфортно жить, работать и отдыхать. Новый скейт-парк — ещё один шаг к тому, чтобы молодёжи было где проводить время активно и с интересом. Уверен, площадка станет востребованным и живым общественным пространством уже этим летом", — отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Напомним, что ранее в Академическом районе был открыт памп-трек – специальная трасса с волнами и поворотами для катания на BMX-велосипедах, скейтах и самокатах. Она расположена рядом с новой пятиэтажной школой №133 в квартале "Спутник-1".

Теги: Скейт-парк, Преображенский парк, АО СЗ РСГ-Академическое


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