Семьи российских дипломатов покинули Израиль

Супруги и дети сотрудников посольства РФ в Израиле во вторник направились в Египет, чтобы затем выехать в Россию, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Они находятся в Каире и оформляют билеты, сказал дипломат в эфире телеканала "Соловьев Live". По его словам, таким же путем в Россию направлены семьи других российских учреждений.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня начал операцию, направленную против иранской ядерной программы. Израильские власти в тот же день закрыли свое воздушное пространство, Тегеран тоже принял решение о закрытии неба. Посольство России в Израиле порекомендовало россиянам покинуть страну через Египет.