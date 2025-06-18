Пашинян захотел национализировать ЗАО "Электрические сети Армении"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян захотел национализировать имущество компании российского предпринимателя, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Речь идёт о ЗАО "Электрические сети Армении".

"Я думаю, что настал момент, когда ЗАО "Электрические сети Армении" должно быть национализировано. Это произойдет быстро, и я поручаю добросовестно выполнять свои рабочие обязанности", - написал Пашинян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена).

ЗАО "Электрические сети Армении" создано в мае 2002 г. в результате слияния четырех государственных региональных компаний по распределению и сбыту электроэнергии: "Ереванские электрические сети", "Северные электрические сети", "Южные электрические сети" и "Центральные электрические сети". Основным видом деятельности компании является регулируемое распределение и сбыт электроэнергии. Общая протяженность сетей составляет 36 тыс. км. Компания обслуживает более 1 млн потребителей.