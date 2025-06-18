ИИ возьмет на себя дозвон до детских садов и другие задачи для "IQ 80"

Мир находится на пороге десятилетия революций в области искусственного интеллекта, считает экс-глава "Яндекса" Тигран Худавердян.

Он заметил, что интернет и GPS стали доступны миллиардам людей уже достаточно давно, это позволило оцифровать простые сферы, которыми каждый пользуется: такси, курьеры, маркетплейсы. Но сложные транзакции и услуги подвергались оцифровке с трудом.

"Если сломалась стиральная машина, то это сложнее, чем заказать такси, там всегда есть переговоры, консультации. Но сейчас нейросети готовы решать детерминированные задачи, их стало возможно оцифровать", - сказал предприниматель в ходе сессии Петербургского международного экономического форума.

"Мы занимаемся много чем, что требует, грубо говоря, IQ 80, то есть простые когнитивные функции. И в ближайшее время эти задачи возьмут на себя нейросети", - считает Худавердян. Он привел в пример родителей, которые обзванивают детские сады, пытаясь затем провести анализ и выбрать лучший. Теперь эту задачу можно передать ИИ, который сам обзвонит детские сады и проведет анализ. При этом на стороне детского сада в ближайшем будущем с "родительским ИИ" тоже будет общаться бот.