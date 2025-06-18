18 Июня 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: УМВД по Екатеринбургу

Духи стоимостью в автомобиль. В Екатеринбурге у мужчины украли 1,8 миллиона рублей при покупке парфюма

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в краже 1,8 млн рублей с карты покупателя. Взять 25-летнего уличного торговца парфюмом удалось только в Перми, где он снимал квартиру со своими знакомыми.

Как сообщает пресс-служба городского УМВД, к ним обратился житель Ульяновска, который некоторое время назад был проездом в Екатеринбурге. В день отъезда на Железнодорожном вокзале к нему подошел неизвестный, предложив приобрести парфюм. Продавец был очень настойчив и пострадавший сдался, однако испытал трудности при переводе средств, из-за чего просто передал незнакомцу телефон с открытым мобильным банком, чтобы тот сам перевел себе нужную сумму.

Уже позднее мужчина обнаружил в приложении банка информацию о снятиях денег в банкоматах, которые он не совершал. Полиция выяснила, что злоумышленник, получив данные карты во время перевода, выждал, когда владельцу счета поступит крупный денежный перевод, подождал еще немного, а после, используя виртуальную карту с данными жертвы, начал снимать деньги в банкоматах Екатеринбурга.

Подозреваемый, зная, что на банкоматах стоят камеры, всегда менял одежду и надевал маску. Получив деньги, фигурант продал машину, по которой передвигался по уральской столице и покинул Свердловскую область.

Уличный торговец парфюмом из Перми, подозреваемый в краже 1,8 млн. с карты случайного прохожего(2025)|Фото: УМВД по Екатеринбургу

По имеющейся информации, похищенные деньги подозреваемый потратил на покупку автомобиля Opel Insignia. На транспортное средство наложен арест.

В настоящее время в отношении задержанного расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере". Фигурант помещен под стражу. Наказание за подобное преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Теги: Екатеринбург, торговец парфюмом, кража, покупатель


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