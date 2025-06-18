Георгий Филимонов сообщил, что в этом году на ремонт учреждений образования Вологодчина направит почти 5 млрд рублей

В Вологодской области активно продолжается модернизация школ, детских садов, колледжей и техникумов в рамках Губернаторских и других региональных и федеральных программ.

«Ставим задачу — за пять лет привести все образовательные организации региона в соответствие с современными стандартами обучения. Только в этом году отремонтируем 102 объекта: 53 школы, девять детских садов и 40 зданий колледжей и техникумов. Всего на развитие сферы выделили более 32 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. Средства пойдут, в том числе, на обеспечение образовательного процесса, оснащение, меры социальной поддержки педагогов и учеников», — рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По программе Губернатора «Детям Вологодчины — комфортное обучение!» в этом году отремонтируют 28 школ, 7 детских садов и 38 учреждений среднего профессионального образования. Остальные учебные заведения приведут в порядок благодаря финансированию, выделенному по нацпроектам «Семья» и «Молодежь и дети».

На данный момент уже завершены работы на 20 объектах образования, в том числе: в Сазоновской СОШ Чагодощенского округа; Ботовской школе Череповецкого округа; Климовской школе Череповецкого округа; Тоншаловской школе Череповецкого округа; СОШ № 15 им. С. Преминина Великоустюгского округа; СОШ № 2 с кадетскими классами Великоустюгского округа; образовательном центре — кадетской школе «Корабелы Прионежья» им. Героя России Ю.Л. Воробьева; учебном корпусе и общежитии Устюженского политехнического техникума;

• Детском оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка»; учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания «Авангард».

«Определяем объемы работ на 2026-2027 годы. За это время планируем капитально отремонтировать 49 образовательных организаций на общую сумму 3,4 миллиарда рублей. Работы проведем в рамках региональных проектов «Поддержка семьи», «Все лучшее детям» и «Профессионалитет» с привлечением федерального финансирования», — добавил Георгий Филимонов.

В план ремонта на 2026 год уже вошли 6 детских садов, 13 школ и 5 зданий колледжей и техникумов. В 2027 году масштабное преображение ждет 8 детских садов и 17 школ. Перечень учебных заведений еще продолжит формироваться.