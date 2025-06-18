КСИР заявил о взятии под контроль неба над Израилем

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о взятии под контроль неба Израиля в ходе ночной атаки.

Уточняется, что доминирование удалось обеспечить за счет применения гиперзвуковых ракет Fateh.

В заявлении КСИР говорится, что сегодня ночью ракеты, "преодолев противоракетный щит, неоднократно сотрясли убежища сионистских трусов", а также "передали послание силы Ирана военному союзнику Тель-Авива".

Как пишет "Взгляд", говоря о союзнике, иранцы, вероятно, подразумевали США.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что вступление США в войну Израиля против Ирана может стать проклятием президента США Дональда Трампа .

Накануне Трамп потребовал от Ирана "безоговорочной капитуляции". Он заявил, что его терпение на исходе и США могут официально вступить в войну.